Sevgili Oğlak, bugün Venüs Uranüs karesi, kurallara ve geleneklere bağlı yapını sarsarak seni eğlenceli bir isyana teşvik ediyor. Her zaman gittiğin yoldan gitmek yerine, bugün tarzında, ev dekorasyonunda veya günlük alışkanlıklarında seni bile şaşırtacak renkli ve marjinal değişiklikler yapmak isteyeceksin.

Rutinlerini kırdığında hissettiğin bu taze enerji, yaşam enerjini yükseltiyor. Sürekli mantıklı olmak zorunda olmadığını fark edip içinden gelen anlık hevesleri gerçekleştirdiğinde günün çok daha neşeli ve akıcı geçtiğini göreceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinin bugün sana yapacağı beklenmedik, şaşırtıcı ve biraz da çılgın bir teklif, aranızdaki ciddiyeti yıkarak sizi ilk tanıştığınız günlerin heyecanına götürecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, bugün aşktaki katı kurallarını yıkıyorsun. Aklındaki profile hiç uymayan, belki mesleği veya yaşam tarzı senden çok farklı olan sıra dışı bir karaktere karşı mantıksız ve çok keyifli bir çekim hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...