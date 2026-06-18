Sevgili Oğlak, bugün Chiron'un Boğa burcundaki konumu, içindeki üretken çocuğu ve yaratıcılığı somut bir şekilde ortaya çıkarmanı sağlıyor. Ciddiyeti bir kenara bırakıp projelerine sanatsal veya estetik bir dokunuş ekleyerek ortaya harika bir iş çıkaracaksın. Yaratıcılığının maddi karşılık bulduğu şahane bir mesai günü.

İş hayatındaki bu keyifli üretim süreci, cuma akşamını da renklendiriyor. Hafta sonuna girerken iş düşünmeyi reddedip kendi zevklerine, hobilerine veya çocuksu eğlencelere vakit ayırarak kontrol mekanizmanı şefkatle serbest bırakacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine karşı bugün savunmasız ve bir o kadar da neşeli bir tavır sergiliyorsun. Chiron'un Boğa burcundaki enerjisi, mükemmel görünmek zorunda olmadığını bilerek aranızdaki bağı inanılmaz rahatlatacak ve cuma akşamını şenlendirecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, fazla resmi ve kuralcı tavırlarla sana yaklaşan flörtleri bugün ciddiye almıyorsun. Zekice yapılmış bir espri veya yetenekleriyle seni etkileyen doğal bir karakter, kalbine giden en kestirme yolu buluyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...