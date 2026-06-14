Sevgili Oğlak, pazartesi sabahı ofise adım attığında, departmandaki kilit bir ismin aniden istifa ettiğini veya uzun bir rapor aldığını öğreniyorsun. İkizler Yeni Ayı iletişim dengelerini bozarken, o kişinin yapması gereken üç kişilik iş yükü anında senin masana yığılıyor. Organizasyon şeması çöküyor ve sen tek başına direksiyonu devralıyorsun.

Tüm bu krizleri çözerken mesai saatleri dışına sarkacaksın. Akşam arkadaşlarınla veya ailenle planladığın yemeği iptal edip boş ofiste klavye başında tek başına çalışmak zorunda kalman, içindeki adalet duygusunu fena halde sarsacak. Emek sömürüsüne uğradığını hissediyorsun. Ancak bu kariyerinde güçlü bir sıçrayış yaşamanı sağlayacak eşsiz bir fırsat olabilir.

Bu mesai, aşk hayatında sert bir restleşmeye yol açıyor. İlişkinde partnerin, senin sürekli işi seçmenden, planları iptal etmenden öylesine sıkılmış durumda ki; eve geldiğinde onu küçük bir valiz hazırlamış veya bu hafta arkadaşlarında kalmaya karar vermiş şekilde bulabilirsin. Seni terk etmiyor, sadece varlığının kıymetini anlaman için sert bir mesaj veriyor. Bekarsan, ofiste sabahladığın bu akşam, seninle aynı kaderi paylaşan bir mesai arkadaşınla yediğiniz sipariş pizza eşliğinde, iş dedikodularından doğan çok samimi ve beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...