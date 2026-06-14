Sevgili Oğlak, bugün İkizler Yeni Ayı'nın zihinsel düğümleri çözen etkisiyle, partnerinin sert tavrı, aslında seni kaybetmek istememesinin bir çığlığına dönüşüyor. Onu suçlamak yerine, işkolik yapının ilişkinize ne kadar zarar verdiğini idrak edip somut bir özür adımı atmalısın. Mesaiyi azaltma sözü vermek aradaki buzları anında kırar.

Bekar bir Oğlak isen, karanlık ofis ortamında mesai arkadaşınla yediğin yemek, sana ortak acıların insanları nasıl birbirine bağladığını gösterecek. Sırf iş konuşarak geçen bu saatler, birbirinizin karakterine duyduğunuz saygıyı aşka dönüştüren sessiz bir kıvılcım olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...