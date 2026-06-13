Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde partnerine karşı tamamen savunmasız ve neşeli bir tavır sergiliyorsun. Onun yanında 'mükemmel bir yönetici' imajını çizmek zorunda olmadığını bilmek, aranızdaki bağı inanılmaz rahatlatıyor. Birlikte kuralsız bir pazar yaşıyorsunuz.

Ama bekarsan, fazla resmi, kuralcı ve soğuk tavırlarla sana yaklaşan flörtleri bugün ciddiye almıyorsun. Zekice yapılmış bir espri veya birlikte oynanacak dijital bir oyun teklifi, kalbine giden en kestirme yol oluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...