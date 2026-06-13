Sevgili Oğlak, bugün ciddiyetini tamamen rafa kaldırıp çocuksu bir eğlenceye atılıyorsun. Bir lunaparka gitmek, bilgisayar oyunu oynamak veya sadece dinlenerek zaman geçirmek isteyebilirsin. Ancak çevredekilerin bakışları, Venüs ile Chiron karesinin etkisiyle öz güveninde kısa süreli bir tedirginlik yaratabilir.

İnsanların yargılarına teslim olup eğlenceni yarıda kesmemelisin. İçindeki çocuğun oynamaya, gülmeye ve katı kurallardan arınmaya ihtiyacı var. Kimin ne düşündüğünü umursamadan o anın coşkusunu yaşamak senin en büyük zaferin olacak.

Peki ya aşk? Beraberliğinde partnerinle yastık savaşı yapmak, konsol oyununda iddialaşmak veya komik videolar izleyip kahkahalara boğulmak ilişkinizin ciddi duvarlarını eritiyor. Beraber saçmalamanın keyfini çıkarıyorsunuz. Bekarsan, sosyal medyadaki ciddi profil fotoğrafını silip çok daha doğal, komik veya salaş bir anını paylaşarak, sana gerçekten uyum sağlayabilecek, seninle beraber çocuklaşabilecek birinin dikkatini çekiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...