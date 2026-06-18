Sevgili Oğlak, bugün partnerinle ilişkide ciddiyet zırhını çıkarıp anın keyfini çıkarıyorsun. Birlikte kuralsız bir pazar yaşıyormuşçasına cuma akşamını hafifletmek, aşkın temellerindeki sıkıcı rutini kırıp atacak.

Bekar bir Oğlak burcu isen, sosyal medyadaki sahte profillerden ziyade, sana gerçek hobilerinden ve tutkularından bahseden insanlara yöneliyorsun. Doğal, kusurlu ama kendini olduğu gibi anlatan samimi bir ruhla harika bir diyaloğa adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...