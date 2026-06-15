Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Uranüs altmışlığının samimi yansımasıyla partnerinle telefonları bir kenara bırakıp sadece birbirinize odaklandığınız bu nostaljik akşam, ilişkinizin temelindeki dostluğu yeniden hatırlatıyor. Ekranın yokluğundaki samimi ortam aşkınızı tazeleyecek.

Eğer bekar bir Oğlak burcu isen, kafede veya kitapçıda gelişen ekransız, doğrudan göz teması kurulan tanışma sana gerçek bir bağın sıcaklığını veriyor. Uygulamalardaki sahte profillerden uzakta, tamamen gerçek adımlarla ilerleyen bir iletişim ruhuna ilaç gibi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...