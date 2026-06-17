Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde gardını düşürüp partnerine sığınman, aranızdaki görünmez resmiyeti eritiyor. Kusurlarını ve yorgunluklarını onunla paylaşmak, aşkının sadece iyi günlerde değil, her koşulda sarsılmaz olduğunu hissettirecek.

Bekar bir Oğlak burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında statü veya maddi güçle övünen kişileri doğrudan hayatından çıkarıyorsun. Duygusal dürüstlüğü olan, sana şefkatle yaklaşan ve yanında hiçbir rol yapmak zorunda hissetmediğin sıcak bir karakterle çok gerçek bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...