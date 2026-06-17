Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, sarsılmaz ve profesyonel maskeni büyük bir dürüstlükle indirmeni sağlıyor. Ofiste veya önemli bir projede yaptığın ufak bir hatayı gizlemek yerine, bunu ekibine veya yöneticine tüm açıklığıyla itiraf edeceksin. Kırılganlığını göstermek, korktuğun gibi bir zayıflık değil, muazzam bir güç gösterisine dönüşecek.

Duygusal savunmalarını indirdiğin bugün, mesai bitiminde dostluklarına da yansıyor. Sürekli işten güçten bahsetmek yerine, yakın bir arkadaşınla kahve içip ona iç dünyandaki yorgunlukları, korkuları ve gerçek hislerini açacaksın. O ağır zırhından çıkmak ruhuna derin bir nefes aldırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, bugün partnerine karşı duvarlarını yıkıyorsun. Zira Venüs ile Plüton karşıtlığı, 'Ben her şeyi hallederim' tavrını bırakıp ondan duygusal destek istemeni sağlayarak, aranızdaki şefkat bağını daha önce hiç olmadığı kadar derinleştirecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, senin kendinden emin ve net kariyer imajından ziyade, içindeki duygusal ve insani tarafı görebilen, seninle kalpten iletişim kuran naif bir karaktere karşı içsel bir teslimiyet yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...