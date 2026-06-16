Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde parlayan Venüs ile Neptün üçgeni, katı kurallarını ve sınırlarını ofiste tamamen eritmeni sağlıyor. Kendi departmanından genç bir çalışanın veya stajyerin sunduğu, ilk bakışta çok hayalperest görünen uçuk fikre bugün şans vereceksin. Sistemin dışına çıkıp bu fikri denemen, ortaya harika ve pratik bir sonuç çıkaracak.

İş hayatındaki bu esneklik, mesai bitiminde de devam ediyor. Normalde her dakikanı planlayan sen, bugün işten erken çıkıp tamamen verimsiz ama ruhuna çok iyi gelecek bir şey yapacaksın; örneğin sadece sahilde durup gün batımını izlemek veya amaçsızca yürümek sana inanılmaz bir huzur verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, her zamanki ciddi ve korumacı duvarlarını indirip partnerine karşı son derece romantik, yumuşak ve şefkatli bir tavır sergiliyorsun. Zayıf yanlarını ona şefkatle açman, aranızdaki aşkı çok daha saf bir noktaya taşıyacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, senin profesyonel ve soğuk zırhını sadece içten bir gülümsemesi ve saf iyiliğiyle delebilen çok naif biriyle tanışıyorsun. Nezaketin gücü, kurallarını yıkacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...