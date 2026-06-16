Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin duvarları eriten şefkatli rüzgarıyla, ilişkinde kontrolü tamamen sevgiye bırakıyorsun. Partnerine mantıkla değil, tamamen kalbinle yaklaşman aranızdaki o resmi mesafeleri şifalandırarak yok edecek.

Eğer bekar bir Oğlak burcu isen, bugün statü veya kariyer başarılarıyla övünen kişileri doğrudan eliyorsun. Senin ciddi dünyana sadece saf bir nezaketle ve merhametle yaklaşan, içindeki gizli romantizmi görebilen karaktere karşı gardını tamamen indiriyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...