Sevgili Oğlak, bugün Güneş tam karşıt evin olan Yengeç burcuna geçerek seni ortaklıkların ve ikili ilişkilerin merkezine davet ediyor. Yaz Gün Dönümü'nün coşkusunu, çok yakın bir arkadaşınla, eşinle veya katıldığın bir yaz düğününde partnerinle kutlayacaksın. 'Ben' demekten çıkıp 'biz' olmanın keyfini sürüyorsun.

İkili ilişkilerde yakaladığın bu uyum ve neşe, kariyer hayatında da yeni bir iş birliğinin temellerini atıyor. Davette veya pazar organizasyonunda tanışacağın biri, iş hayatında güvenle el sıkışabileceğin çok sağlam bir ticari ortağa dönüşecek. Uyum sana başarı getiriyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, bugün partnerinle aşkını adeta yeniden kutluyorsun. Katıldığınız neşeli ortamda birbirinize olan bağlılığınızı tazelemekse ilişkinize yazın en güzel enerjisini pompalayacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, bugün yalnızlığına veda ediyorsun. Düğün, davet veya bir ortaklık toplantısında karşına çıkan, niyetini çok net belli eden ve seninle ciddi, uzun soluklu bir yola çıkmaya hazır olgun karakterle harika bir tanışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...