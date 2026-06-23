Sevgili Oğlak, bugün Venüs ve Satürn arasındaki üçgen açı, kurumsal hayattaki uzun soluklu kariyer tırmanışına aniden ara vermeni sağlıyor. Evde hobi olarak ürettiğin bir el işini, çizimi veya besteyi aniden satışa sunarak, beklemediğin kadar yüksek ve sağlam bir gelir elde edeceksin.

Baskı altında çalışmak yerine, kendi sanatını paraya dönüştürebildiğini görmek ruhunu özgürleştirecek. Ofisteki ağır ünvanları bir kenara bırakıp, yaratıcılığını tescilli ve vergi ödeyen ciddi bir ticari işletmeye dönüştürme kararı alarak mesaiyi heyecanla kapatıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle birlikte yeni iş fikri veya hobi üzerinden saatlerce konuşarak ortak bir heyecanı paylaşıyorsun. Birlikte üretmek ve ticari bir vizyon kurmak aşkınızı çok daha dinamik kılacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, yeni hobin için malzeme alırken veya sanatsal bir etkinlikte bulunduğun sırada, senin ürettiğin işe hayran kalan ve sana pratik bir tavsiye veren kişiyle çok kalıcı, sağlam bir tanışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...