Sevgili Oğlak, bugün Mars Jüpiter altmışlığı, günlük rutinlerini ve bedensel sağlığını optimize etmek için sana harika bir istek veriyor. Sağlıklı bir beslenme düzenine başlamak, evi baştan aşağı organize etmek veya ertelediğin bir egzersiz rutinine ilk adımı atmak için çok cesur ve hevesli bir enerjin var.

Disiplini iyimserlikle harmanladığın bugün, kendine gösterdiğin özenin yaşam kaliteni anında nasıl yükselttiğini göreceksin. Kendi hayatını düzene sokma gücünü hissetmek, hafta sonunu büyük bir tatmin ve üretkenlikle değerlendirmeni sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen partnerinle günlük işleri paylaşmak veya ortak bir sağlık rutinine başlamak şefkati tazeleyecek. Birlikte disiplin kurmak iyi gelecek. Bekar bir Oğlak burcu isen günlük telaşlar esnasında karşına çıkan pratik zekalı ve çalışkan insanlara karşı güçlü bir saygı duyuyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...