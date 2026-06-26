Sevgili Oğlak, partnerinle beraber günlük işleri paylaşmak veya ortak bir sağlık rutinine (birlikte yürüyüş yapmak, sağlıklı bir mutfak alışverişine çıkmak) başlamak sevgini çok pratik bir şekilde besliyor. Hayatı beraber organize etmek aranızdaki şefkati tazeleyecek.

Bekar bir Oğlak burcu isen markette, yürüyüşte veya günlük telaşlar esnasında karşına çıkan pratik zekalı insanlara çekiliyorsun. Yaşamı kolaylaştıran, kendi sorumluluklarının bilincinde olan çalışkan bir karakterle, karşılıklı saygıya dayanan çok sağlam bir iletişim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…