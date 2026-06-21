Sevgili Oğlak, partnerinle planladığın sürpriz akşamüstü kaçamağı, iş hayatının tüm stresini geride bırakmanızı sağlıyor. Ciddiyeti bir kenara bırakıp sadece anı yaşadığınız bu randevu, aranızdaki şefkati ve neşeyi katlayacak.

Bekar bir Oğlak burcu isen, tembel ve ne istediğini bilmeyen flörtlerle kaybedecek vaktin yok. Senin gibi pratik zekalı, çalışkan ve hayatta bir duruşu olan yetkin karakterle aranda, zekaya ve saygıya dayanan çok sağlam bir çekim filizleniyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...