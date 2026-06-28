Sevgili Oğlak, partnerinle arandaki alma verme dengesini kurduğun bugün, aşk yoldaşlığa dönüşüyor. Birlikte hayatı organize etmek ve birbirinizin yükünü hafifletmek, sevginizin ne kadar güçlü bir takım çalışması olduğunu kanıtlayacak.

Bekar bir Oğlak burcu isen bencil ve sadece kendini anlatan insanlara karşı sıfır toleranslısın. Senin fikirlerine değer veren, konuşmayı olduğu kadar dinlemeyi de bilen ve eylemleriyle sana güven veren bir karakterle, sağlam temelli ve adil bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…