Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki Ay Merkür karşıtlığı, içindeki kişisel isteklerle dışarıdaki ortaklaşa veya başkalarına ait ihtiyaçlar arasında bir çekişme yaratıyor. Sen kendi hobilerine, dinlenmeye veya kişisel kararlarına odaklanmak isterken; eşin, ailen veya ortakların senden onların sorumluluklarını da yüklenmeni bekleyebilir.

Kendinden ödün vermeden uzlaşmayı öğrenmek günün kilit noktası. Herkese 'evet' diyerek kendini tüketmek yerine, sınırlarını şefkatle ama net bir dille çizdiğinde ortamın nasıl da sakinleştiğine şahit olacaksın. Kendi önceliklerini savunmak, sana öz saygını yeniden kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinin beklentilerini karşılamak adına kendini feda etmemelisin. Duygusal ihtiyaçlarını açıkça ifade edip kendi sınırlarını koruduğunda, ilişkinin çok daha adil ve sağlıklı bir zemine oturduğunu göreceksin. Bekar bir Oğlak burcu isen, flörtleşirken kendi kurallarını esnetmeye çalışan insanları hızla hayatından uzaklaştırıyorsun. Tavizsiz duruşun çekiciliğini artıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…