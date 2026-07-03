Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde patlayan Mars ile Uranüs’ün kavuşumu, senin o kuralcı, mesafeli, hırslı ve sürekli kontrolü elinde tutan yapını kökünden değiştiriyor. Cumartesi sabahı kalkıp kariyer hedeflerini veya başarı planlarını bir kenara bırakacak; ailene, evinin güvenli duvarlarına ve içindeki o kırılgan, duygusal çocuğa sığınacaksın. Şefkate teslim oluyorsun.

Her zaman güçlü görünme zorunluluğundan kurtulduğunda, devasa bir yükün omuzlarından kalktığını hissedeceksin. Sevdiklerinle derin bağlar kurmak, evinde güzel bir yemek yapmak veya sadece duygularını özgürce yaşamak, ruhundaki tüm soğuklukları eriterek sana inanılmaz bir iyileşme fırsatı sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine karşı ördüğün o mantık duvarlarını bugün yıkıyorsun. Kırılganlığını göstermek ve ona şefkatle sarılmak ilişkini sarsılmaz bir güvene taşıyacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, statü ve başarı vadeden insanlardan ziyade; sana aile sıcaklığı veren, duygularını anlayan ve yanında çocuk gibi hissedebileceğin merhametli biriyle köklü bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...