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Oğlak Burcu right-white
4 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 4 Temmuz Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde patlayan Mars ile Uranüs’ün kavuşumu, senin o kuralcı, mesafeli, hırslı ve sürekli kontrolü elinde tutan yapını kökünden değiştiriyor. Cumartesi sabahı kalkıp kariyer hedeflerini veya başarı planlarını bir kenara bırakacak; ailene, evinin güvenli duvarlarına ve içindeki o kırılgan, duygusal çocuğa sığınacaksın. Şefkate teslim oluyorsun.

Her zaman güçlü görünme zorunluluğundan kurtulduğunda, devasa bir yükün omuzlarından kalktığını hissedeceksin. Sevdiklerinle derin bağlar kurmak, evinde güzel bir yemek yapmak veya sadece duygularını özgürce yaşamak, ruhundaki tüm soğuklukları eriterek sana inanılmaz bir iyileşme fırsatı sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine karşı ördüğün o mantık duvarlarını bugün yıkıyorsun. Kırılganlığını göstermek ve ona şefkatle sarılmak ilişkini sarsılmaz bir güvene taşıyacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, statü ve başarı vadeden insanlardan ziyade; sana aile sıcaklığı veren, duygularını anlayan ve yanında çocuk gibi hissedebileceğin merhametli biriyle köklü bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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