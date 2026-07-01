Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, senin maddi kaynaklar, öz değer ve yetenekler evini kökten sarsarak dönüştürüyor. Sadece güvende hissetmek için katlandığın düşük bütçeli bir işi, yeteneklerini ucuza pazarladığın bir durumu veya paraya dair o eski kıtlık bilincini bugün yıkıp atacaksın. Kendi değerini yeniden yazıyorsun.

Kendi emeğinin ve varlığının değerini dışarıdaki rakamlarla ölçmeyi bıraktığında, içindeki o muazzam gücü keşfedeceksin. 'Ben bundan çok daha fazlasını hak ediyorum' dediğin an, yaşam kaliteni ve finansal vizyonunu sarsılmaz bir zirveye taşıyacak o derin öz güven patlamasını yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle arandaki ortak değerleri yeniden gözden geçirip sadece aşka değil aynı zamanda birbirinize kattığınız değere odaklanıyorsun. Saygı sevginin önüne geçiyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, standartlarını bugün gökyüzüne çıkarıyorsun. Sana kırıntılar sunan, çaba göstermeyen hiç kimseye prim vermeyerek kendi değerini koruma altına alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...