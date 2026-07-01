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Oğlak Burcu right-white
2 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 2 Temmuz Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, senin maddi kaynaklar, öz değer ve yetenekler evini kökten sarsarak dönüştürüyor. Sadece güvende hissetmek için katlandığın düşük bütçeli bir işi, yeteneklerini ucuza pazarladığın bir durumu veya paraya dair o eski kıtlık bilincini bugün yıkıp atacaksın. Kendi değerini yeniden yazıyorsun.

Kendi emeğinin ve varlığının değerini dışarıdaki rakamlarla ölçmeyi bıraktığında, içindeki o muazzam gücü keşfedeceksin. 'Ben bundan çok daha fazlasını hak ediyorum' dediğin an, yaşam kaliteni ve finansal vizyonunu sarsılmaz bir zirveye taşıyacak o derin öz güven patlamasını yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle arandaki ortak değerleri yeniden gözden geçirip sadece aşka değil aynı zamanda birbirinize kattığınız değere odaklanıyorsun. Saygı sevginin önüne geçiyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, standartlarını bugün gökyüzüne çıkarıyorsun. Sana kırıntılar sunan, çaba göstermeyen hiç kimseye prim vermeyerek kendi değerini koruma altına alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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