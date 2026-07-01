Sevgili Oğlak, partnerinle arandaki ilişkiyi bugün ortak çekimden ziyade, hayat felsefeleriniz ve değer yargılarınız üzerinden derinlemesine bir teste tabi tutuyorsun. Birbirinizin öz değerine gösterdiğiniz saygı, ilişkinizi her türlü dış sarsıntıya karşı koruyan yıkılmaz bir zırha dönüştürecek.

Bekar bir Oğlak burcu isen, bugün flörtleştiğin kişinin yetersiz çabası karşısında gözlerindeki perde aniden kalkıyor. 'Ben buna layık değilim' diyerek o iletişimi bıçak gibi kesiyorsun. Kendi değerinin farkında olmak, seni ucuz sevgilerden koruyarak kalbini sadece en kaliteli, sarsılmaz bir bağa hazırlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…