Sevgili Oğlak, bugün dikkatini finansal kaynaklarına, kişisel bütçene ve yeteneklerinin maddi değerine yönlendiriyorsun. Gökyüzündeki uyumlu açılar, sana beklediğin bir ödemeyi, estetik bir eşyayı uygun fiyata bulma şansını veya sanatsal yeteneklerini paraya çevirme fırsatını sunuyor. Parayı akıllıca ama zevkle kullanıyorsun.

Jüpiter'in karşıtlıktan gelen coşkulu etkisi, bütçeni aşacak lüks harcamalara veya gereksiz gösterişli eşyalara meyil etmene neden olabilir. Yatırımlarını büyütme hevesi harika olsa da, adımlarını ölçülü atmak ve abartılı borçlara girmemek senin o sarsılmaz güvenlik duvarını korumanın en pratik yoludur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle birlikte maddi hedefleri uyum içinde planlıyorsun. Birlikte eve veya ilişkinize değer katacak estetik bir harcama yapmak aranızdaki aidiyeti güçlendirecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, boş vaatler sunan kişileri değil; maddi manevi kendi ayakları üzerinde duran, zevk sahibi ve sana hayat tecrübesiyle güven veren olgun biriyle sağlam bir tanışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…