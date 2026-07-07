Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında yıllardır doğru olduğuna inandığın bazı kurallar esnemeye başlayabilir. Sen ilişkilerde ciddiyeti, güveni ve uzun vadeli düşünmeyi önemseyen birisin. Bu yüzden çoğu zaman duygularını göstermeden önce karşındaki insanın ne kadar kalıcı olabileceğini anlamaya çalışırsın. Ancak bugün ilk kez, bir ilişkinin mantıklı olmasıyla seni mutlu etmesinin aynı şey olmadığını fark edebilirsin.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle aranızdaki ilişkinin daha çok bir ekip arkadaşlığına mı yoksa romantik bir bağa mı dönüştüğünü düşünmeye başlayabilirsin. Birlikte çözülen sorunlar, paylaşılan sorumluluklar ve kurulan düzen önemli olmaya devam ediyor. Fakat son zamanlarda unuttuğun küçük sürprizler, spontane anlar ya da sadece keyif için geçirilen zamanlar yeniden değer kazanmaya başlayabilir.

Bekar bir Oğlak burcuysan, bugüne kadar “benden olmaz” dediğin biri beklenmedik şekilde ilgini çekebilir. Özellikle senden farklı yaşayan, daha spontane davranan ya da hayata başka bir yerden bakan bir insan, uzun süredir değişmeyen ilişki kriterlerini sorgulamana neden olabilir. Bu durum seni rahatsız etmek yerine şaşırtıcı biçimde meraklandırabilir.

Bugün aşk hayatında kırılan şey duvarlar olabilir, güven duygusu değil. Çünkü bazen insanın kalbine en çok dokunan kişiler, hayat planlarının içine sığdırabildiği değil, bütün planlarını kısa süreliğine unutturabilenlerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…