Sevgili Oğlak, partnerinle ilişkinin zeminine yerleşmiş o ağır sorumluluk duygusunu bugün tamamen parçalıyorsun. Kuralları yıkarak sadece birlikte eğlenmeyi, anlamsız şakalar yapıp çocuklaşmayı seçtiğin bu süreç, sevginin köklerini çok daha taze, canlı ve sarsılmaz bir boyuta taşıyacak.

Bekar bir Oğlak burcu isen, sana hayatın gerçeklerinden ve planlardan bahseden flörtlere bugün tahammülün sıfır. Kendi içindeki çocuğa ulaşmayı bilen, anlık kararlarla hayatı bir maceraya çeviren ve senin o katı duvarlarını kahkahalarıyla yerle bir eden cesur bir karakterle çok şifalı ve eğlenceli bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…