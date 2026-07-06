Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında sağlam görünen bazı duyguların temelini yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Sen ilişkilerde güveni, istikrarı ve uzun vadeli bir gelecek hissini önemseyen bir burçsun. Bu yüzden kalbini kolay kolay açmaz, açtığında ise yarım kalacak hikâyelerin içinde olmak istemezsin. Ancak bugün kendine sorman gereken soru, yalnızca ilişkinin nereye gittiği değil, seni ne kadar mutlu ettiği olabilir.

İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle aranızdaki ilişkinin sana ne hissettirdiğini daha fazla düşünmeye başlayabilirsin. Birlikte kurduğunuz düzen, paylaştığınız sorumluluklar ve geleceğe dair planlar önemli olmaya devam ediyor. Fakat bazen bir ilişkinin gücü yalnızca birlikte taşınan yüklerde değil, birlikte yaşanan güzel anlarda da saklıdır. Son zamanlarda ikinci plana attığın duygusal ihtiyaçların yeniden görünür hale gelmesi mümkün görünüyor. Bu kez çözülmesi gereken meselelerden çok, hissettiklerin belirleyici olabilir.

Bekar bir Oğlak burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili bakış açın değişebilir. İlk etapta sana fazla farklı ya da fazla uzak görünen biri, zamanla düşündüğünden daha yakın hissettirebilir. Ya da tam tersine, yalnızca mantıklı göründüğü için değerlendirdiğin bir ihtimalin kalbinde aynı karşılığı bulmadığını fark edebilirsin. Çünkü bugün senin için önemli olan şey, bir ilişkinin ne kadar doğru göründüğünden çok, sana nasıl hissettirdiği olacak.

Aşk konusunda bazen en güçlü kararlar mantığın değil, sessizce konuşan duyguların sayesinde verilir. Kendine karşı dürüst olduğunda cevabı bulman düşündüğünden daha kolay olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…