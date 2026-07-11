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Oğlak Burcu right-white
12 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 12 Temmuz Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, uzun süredir ihmal ettiğin bir konuyu nihayet çözmene yardımcı olabilir. Çekmecede bekleyen bir evrakı tamamlamak, yarım kalan bir başvuruyu sonuçlandırmak ya da ertelediğin bir telefon görüşmesini yapmak gününü beklediğinden daha verimli hale getirebilir.

Kariyer hayatında planlı hareket etmenin avantajını yaşayacaksın. Başkalarının son dakikada yetiştirmeye çalıştığı bir işi sen önceden tamamladığın için rahat edebilirsin. Düzenli çalışmanın ödülünü alacağın bir gün.

Maddi konularda küçük bir tasarruf fikri uzun vadede işine yarayabilir. Günlük harcamalarında yapacağın küçük değişiklikler ilerleyen günlerde fark edilir bir rahatlama sağlayabilir.

Aşk hayatında ise güven veren davranışlar ön planda olacak. İlişkisi olan Oğlak burçları birlikte alınacak ortak bir kararda kolayca uzlaşabilir. Bekar Oğlak burçları ise ilk kez uzun uzun sohbet ettikleri birinin düşündüklerinden daha yakın biri olduğunu fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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