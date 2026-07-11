Sevgili Oğlak, 12 Temmuz’da Neptün retrosu geçmişte kapanmamış bazı konuları yeniden gündeme taşıyabilir. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, eski bir tartışmanın yeniden açılması canını sıkabilir. Aynı konuyu tekrar yaşamak yerine bu kez kalıcı bir çözüm üretmeye çalışmanız ilişkinize iyi gelecektir.

Bekar bir Oğlak burcuysan, iş ya da eğitim ortamında sık sık karşılaştığın biriyle arandaki iletişim beklenmedik şekilde samimileşebilir. Günlük sohbetler farklı duyguların başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…