Sevgili Oğlak, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında huzur ile alışkanlık arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir. Uzun süredir hayatında olan bazı insanların sana gerçekten iyi mi geldiğini, yoksa yalnızca varlıklarına alıştığın için mi yanında tuttuklarını sorgulayabilirsin. Bugün kalbin kadar konfor alanın da sınanıyor.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, ilişkinizin gücünü büyük anlarda değil sıradan günlerde fark edebilirsin. Birlikte markete gitmek, ev işleriyle uğraşmak ya da yorucu bir günün ardından aynı masada sessizce oturabilmek düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Çünkü bazı ilişkiler heyecanla değil, huzurla büyür.

Bekar bir Oğlak burcuysan, uzun süredir arkadaş olarak gördüğün birinin sana karşı tavırlarını farklı gözlerle değerlendirmeye başlayabilirsin. Her önemli gününde yanında olan, başarılarını senden önce kutlayan ya da seni gerçekten dinleyen biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…