Sevgili Oğlak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle ev ve yaşam düzenine dair uzun süredir ertelediğin bazı kararlar yeniden gündemine gelebilir. Belki taşınmayı düşündüğün evin sana uygun olmadığını, belki de değiştirmek istediğin şeyin ev değil günlük yaşam ritmin olduğunu fark edebilirsin. Bugün sorunların kaynağını doğru yerde aramak sana zaman kazandıracak.

İş hayatında çalışma ortamı ve verimlilik ön plana çıkıyor. Özellikle evden çalışan Oğlak burçları masa düzeni, çalışma saatleri ya da dikkat dağıtan alışkanlıklarla ilgili değişiklik yapmak isteyebilir. Maddi konularda ise evle ilgili ertelenen küçük masraflar ya da tamiratlar yeniden gündeme gelebilir.

Aşk hayatında güven ve huzur duygusu önem kazanıyor. İlişkisi olan Oğlak burçları, partnerleriyle birlikte geçirdikleri sıradan günlerin aslında ilişkilerinin temelini oluşturduğunu fark edebilir. Bekar Oğlak burçları ise yanında kendilerini rahat hissettikleri birine karşı duygularının değiştiğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…