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Oğlak Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, mesleki hedeflerinle ev yaşamın arasındaki gerilimi yumuşatmanı istiyor. Güneş-Ay sekstili bu iki alanı uzlaştırmanı kolaylaştırırken, Ay-Neptün karşıtlığı bir sorumluluğun kime ait olduğu konusunda seni tereddütte bırakabilir.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni itibarınla ilgili köklü bir dönüşümün sinyalini veriyor; uzun süredir beklediğin bir tanınma ya da yetki değişimi bugün somutlaşabilir. Mars-Satürn sekstili senin en güçlü yanın olan istikrarı ödüllendiriyor.

Aşk hayatında da duygularını gösterme cesareti buluyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine karşı katı duruşunu bırakıp yumuşadığında aranızdaki soğukluk çözülüyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle seni ciddiyetinden sıyıran, neşeli biri hayatına girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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