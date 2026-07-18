Sevgili Oğlak, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, mesleki hedeflerinle ev yaşamın arasındaki gerilimi yumuşatmanı istiyor. Güneş-Ay sekstili bu iki alanı uzlaştırmanı kolaylaştırırken, Ay-Neptün karşıtlığı bir sorumluluğun kime ait olduğu konusunda seni tereddütte bırakabilir.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni itibarınla ilgili köklü bir dönüşümün sinyalini veriyor; uzun süredir beklediğin bir tanınma ya da yetki değişimi bugün somutlaşabilir. Mars-Satürn sekstili senin en güçlü yanın olan istikrarı ödüllendiriyor.

Aşk hayatında da duygularını gösterme cesareti buluyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine karşı katı duruşunu bırakıp yumuşadığında aranızdaki soğukluk çözülüyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle seni ciddiyetinden sıyıran, neşeli biri hayatına girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…