Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında duvarlarını biraz indirme zamanı. İlişkin varsa, her zamanki ciddi ve mesafeli duruşunu bir kenara bırakıp partnerine karşı yumuşadığında, aranızda oluşan soğukluk kendiliğinden çözülecek. Duygularını göstermek zayıflık değil, en büyük gücün.

Bekarsan, seni o ağırbaşlı halinden çıkarıp güldüren, neşeli biri hayatına girebilir. Bu kişi, hayata senden daha hafif bakmayı öğretebilir. Bugün biraz spontane ol, kendini akışa bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…