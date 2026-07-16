Sevgili Oğlak, eğer ilişkin varsa karşıt burcundaki Güneş'in yöneticin Satürn ile kurduğu destekleyici bağ sayesinde partnerinle karşılıklı birbirinizi aynaladığınız, ilişkideki eksikleri ve kırgınlıkları düzeltebileceğiniz bir süreç tecrübe edebilirsin.

Bekar bir Oğlak burcuysan, gökyüzünün durağan ve analitik enerjisi bugün neden yalnız olduğuna, ilişkilerden tam olarak ne beklediğine dair derinlemesine ve tarafsızca düşünmeni sağlayabilir. Bu içsel farkındalık, gelecekte çok daha sağlıklı bağlar kurmana yardımcı olacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…