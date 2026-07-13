Sevgili Oğlak, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında daha sağlam ve uzun vadeli adımlar atma isteğini güçlendirebilir. Neptün retrosu ise geleceğe dair hayallerinizi somut planlara dönüştürmeniz için doğru zamanı işaret ediyor.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, birlikte yaşamak gündeminize gelebilir. Bekar bir Oğlak burcuysan, kısa süreli heyecanlar yerine geleceğini birlikte hayal edebileceğin biriyle tanışabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…