Sevgili Oğlak, hukuki süreçler, resmi ortaklıklar ve danışmanlık aldığınız alanlarda geçmişten kalan pürüzleri titizlikle temizlemek adına bugün gökyüzü size harika fırsatlar sunuyor. Karşıt burcunuzdaki Güneş'in yöneticiniz Satürn ile kurduğu destekleyici bağ, iş ilişkilerinizde çok daha profesyonel, yapıcı ve kalıcı köprüler kurmanızı kolaylaştıracaktır. Ortaklı sözleşmelerde durağan Merkür nedeniyle her maddeyi detaylıca incelemeyi ihmal etmemelisiniz.

Maddi olarak, iş ortağınızın ya da partnerinizin finansal sorumluluklarını yerine getirmeye başlaması, üzerinizdeki mali yükün hafiflemesini sağlayacaktır. Büyük sermayeler ortaya koyarak yeni risklere atılmak yerine, mevcut yatırımlarınızı korumaya almalı ve bütçe dengenizi sarsacak harcamalardan uzak durmalısınız. Ekonomik alanda sabırlı ve planlı hareket etmek, mevcut birikimlerinizi büyütmenize yardımcı olacaktır.

İlişkisi olan bir Oğlaksanız, partnerinizle karşılıklı olarak birbirinizi aynaladığınız, ilişkideki eksikleri ve kırgınlıkları düzeltebileceğiniz son derece yapıcı ve olgun bir süreç tecrübe edebilirsiniz. Bekar bir Oğlak burcu iseniz, bugün gökyüzü neden yalnız olduğunuza dair yeniden düşünmenizi sağlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…