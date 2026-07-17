Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında işine harcadığın enerjinin bir kısmını sevdiğine ayırma vakti geldi. İlişkin varsa, partnerin belki de senden biraz daha fazla zaman ve ilgi bekliyor; ona ayıracağın kısa ama kaliteli bir an, aranızdaki mesafeyi kapatmaya yetecek. Yoğunluğunu bir kenara bırakıp ona yönel.

Bekarsan, duygularını saklamak yerine ilgilendiğin kişiye ufak bir adım atmayı dene. Ciddiyetinin arkasına gizlediğin yumuşak tarafını göstermekten çekinme; bu kişi seni asıl o zaman tanıyacak. Cesaretin bugün karşılıksız kalmayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…