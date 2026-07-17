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Oğlak Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Temmuz Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında işine harcadığın enerjinin bir kısmını sevdiğine ayırma vakti geldi. İlişkin varsa, partnerin belki de senden biraz daha fazla zaman ve ilgi bekliyor; ona ayıracağın kısa ama kaliteli bir an, aranızdaki mesafeyi kapatmaya yetecek. Yoğunluğunu bir kenara bırakıp ona yönel.

Bekarsan, duygularını saklamak yerine ilgilendiğin kişiye ufak bir adım atmayı dene. Ciddiyetinin arkasına gizlediğin yumuşak tarafını göstermekten çekinme; bu kişi seni asıl o zaman tanıyacak. Cesaretin bugün karşılıksız kalmayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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