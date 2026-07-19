Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında yorgunluğun mesafeye dönüşmesin. İlişkin varsa, partnerin senin sessizliğini soğukluk sanabilir; oysa sen sadece tükenmişsin. Bunu söylemek bile yeter aslında: 'Bugün kötü değilim, sadece yorgunum.' Bir cümle, koca bir yanlış anlaşılmayı önlüyor.

Bekarsan, şu sıralar kimseye yer açacak enerjin yok gibi hissediyorsun ve bu tamamen normal. Herkesin her dönem açık kapısı olmak zorunda değil. Bugün kendini bir ilişkiye zorlamak yerine kendine dönmek daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…