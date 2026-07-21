Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında güven konusu öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerine güven vermek için söz söylemene gerek yok. Bugün yapacağın küçük bir davranış, kuracağın en güzel cümleden daha etkili olacak. Ona ihtiyaç duyduğu anda orada olman yeterli.

Bekarsan, yüzeysel bir ilgi seni artık tatmin etmiyor. Kısa süreli bir heyecan yerine sağlam bir bağ arıyorsun ve bu arayışta haklısın. Bugün acele etmemeni, doğru kişiyi beklemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…