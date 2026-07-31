Sevgili Oğlak, 1 Ağustos tarihinde aşk hayatında kelimelerin etkisi düşündüğünden büyük olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, yanlış anlaşılmış bir mesaj veya düşünmeden söylenen bir söz tansiyonu yükseltebilir. Konuyu gurur meselesi yapmak yerine doğrudan açıklığa kavuşturmanız yeterli olacaktır.

Eğer bekarsan, kısa bir yolculukta, eğitimde, kursta veya çevrim içi bir sohbet sırasında yeni biriyle tanışabilirsin. Karşındaki kişinin zekâsı ve konuşma tarzı seni görüntüsünden önce etkileyebilir, uzun bir sohbetin sonunda nabzının hızlandığını fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…