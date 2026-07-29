Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında güven ve aidiyet ihtiyacın öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle ev düzeni, birlikte yaşamak ya da gelecekte nasıl bir hayat kurmak istediğiniz üzerine konuşabilirsiniz. Bu sohbet sana huzur verebilir. Fakat her şeyi kendi istediğin düzene sokmaya çalışma. Ortak yaşamın en güzel tarafı, iki kişinin de kendine ait bir alan bulabilmesi.

Bekarsan, sana huzur ve güven veren biri bugün dikkatini çekebilir. Büyük jestlerden çok, sakin ve tutarlı davranışlar seni etkileyebilir. Yine de sadece “güvenilir” görünüyor diye kalbinin sesini tamamen kapatma. Güven güzel, ama çekim de lazım. İkisini birlikte aramak en doğrusu. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…