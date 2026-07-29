Sevgili Oğlak, bugün Ay Koç burcuna geçerken ev ve aile meseleleri gündeminin ön sıralarına yerleşebilir. İşlerini bitirip eve dönmek isterken aileden gelecek bir telefon bütün planını değiştirebilir. Evde çözülmesi gereken bir mesele varsa da “Biri halleder” diye beklemek yerine ipleri eline alabilirsin. Fakat herkesin senin çözümünü kabul etmesini bekleme. Bazen aile içinde haklı çıkmaktan çok huzuru korumak daha kıymetli olabilir.

Maddi konularda ev için yapılacak bir harcama gündeme gelebilir. Tamirat, eşya değişimi ya da aileden birinin ihtiyacı bütçende yeni bir kalem açabilir. Önce gerçekten gerekli olanı belirle; her şeyi aynı anda halletmeye çalışmak cebini gereksiz yere yorabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle eviniz veya ortak yaşamınız hakkında konuşabilirsiniz. Küçük bir düzen değişikliğinden birlikte yaşama kararına kadar uzanan bir mesele gündeme gelebilir.

Bekar bir Oğlak burcu isen, bugün seni etkileyen şey büyük laflar değil, güven duygusu olabilir. Yanında rahatça kendin olabildiğin biri varsa ona biraz daha dikkatli bak. Belki de aradığın şey heyecandan çok huzurdur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…