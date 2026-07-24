Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün Koç burcunda durağan konuma geçiyor ve senin ev ile aile alanını etkiliyor. Ailevi bir yükümlülük bugün omuzlarına biniyor. İş hayatında bu durum dikkatini dağıtabilir, çünkü zihnin evdeki bir konuyla meşgul. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu meseleyi soğukkanlı yönetme gücü veriyor. Sorumluluğu tek başına üstlenmek yerine paylaştırmalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir gider gündemine giriyor. Bir tamirat, bir aidat ya da aileye yapılan bir destek bugün bütçeni zorluyor. Satürn bu harcamayı planlı yapmanı istiyor. Acil olmayan bir işi ertelemek bugün doğru bir karar olacak.

Aşk hayatında aile ile ilişki arasında denge kuruyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ailenle partnerin arasında kalmış hissedebilirsin. Bugün ikisine de ayrı ayrı alan tanımalısın. Bekar bir Oğlak burcu isen, ailevi sorumlulukların yeni bir ilişkiye yer bırakmıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…