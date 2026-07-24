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Oğlak Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün Koç burcunda durağan konuma geçiyor ve senin ev ile aile alanını etkiliyor. Ailevi bir yükümlülük bugün omuzlarına biniyor. İş hayatında bu durum dikkatini dağıtabilir, çünkü zihnin evdeki bir konuyla meşgul. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu meseleyi soğukkanlı yönetme gücü veriyor. Sorumluluğu tek başına üstlenmek yerine paylaştırmalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir gider gündemine giriyor. Bir tamirat, bir aidat ya da aileye yapılan bir destek bugün bütçeni zorluyor. Satürn bu harcamayı planlı yapmanı istiyor. Acil olmayan bir işi ertelemek bugün doğru bir karar olacak.

Aşk hayatında aile ile ilişki arasında denge kuruyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ailenle partnerin arasında kalmış hissedebilirsin. Bugün ikisine de ayrı ayrı alan tanımalısın. Bekar bir Oğlak burcu isen, ailevi sorumlulukların yeni bir ilişkiye yer bırakmıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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