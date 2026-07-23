Sevgili Oğlak, Merkür geri hareketini tamamlıyor ve Ay senin en içsel alanına yerleşiyor. İş hayatında bugün ortalıkta görünmeden ilerlemek istiyorsun. Kimseye anlatmadığın bir planı sessizce olgunlaştırıyorsun ve bu yaklaşım sana zaman kazandırıyor. Yay burcundaki Ay içindeki umudu besliyor, bu yüzden yorgunluğun zihnini karartmıyor. Bugün kalabalık toplantılar yerine tek başına çalışmayı tercih etmen faydalı olacak.

Maddi konularda kimseye söylemediğin bir destek bütçeni etkiliyor. Bir yakınına yaptığın yardım ya da paylaşmadığın bir ödeme bugün gündeme gelebilir. Venüs ile Ay arasındaki zorlayıcı açı, iyi niyetinin sınırlarını aşmana yol açıyor. Yardım etmek güzel bir davranış, ama kendi bütçeni riske atmamalısın.

Aşk hayatında sessiz jestler konuşuyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine haber vermeden hazırladığın küçük bir sürpriz onu fazlasıyla mutlu edecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana uzun süredir ilgi duyan ama bunu bir türlü söyleyemeyen biri olduğunu fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…