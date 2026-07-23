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Oğlak Burcu right-white
24 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 24 Temmuz Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür geri hareketini tamamlıyor ve Ay senin en içsel alanına yerleşiyor. İş hayatında bugün ortalıkta görünmeden ilerlemek istiyorsun. Kimseye anlatmadığın bir planı sessizce olgunlaştırıyorsun ve bu yaklaşım sana zaman kazandırıyor. Yay burcundaki Ay içindeki umudu besliyor, bu yüzden yorgunluğun zihnini karartmıyor. Bugün kalabalık toplantılar yerine tek başına çalışmayı tercih etmen faydalı olacak.

Maddi konularda kimseye söylemediğin bir destek bütçeni etkiliyor. Bir yakınına yaptığın yardım ya da paylaşmadığın bir ödeme bugün gündeme gelebilir. Venüs ile Ay arasındaki zorlayıcı açı, iyi niyetinin sınırlarını aşmana yol açıyor. Yardım etmek güzel bir davranış, ama kendi bütçeni riske atmamalısın.

Aşk hayatında sessiz jestler konuşuyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine haber vermeden hazırladığın küçük bir sürpriz onu fazlasıyla mutlu edecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana uzun süredir ilgi duyan ama bunu bir türlü söyleyemeyen biri olduğunu fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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