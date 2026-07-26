Sevgili Oğlak, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni değişiyor ve bu geçiş senin kazanç ve öz değer alanını etkiliyor. Kuzey Ay Düğümü maddi güvenlik ve kendine biçtiğin değer alanına yerleşiyor. İş hayatında başkalarının onayına bağlı kalmak yerine kendi öz değerine güvenmen gerekiyor. Bugün emeğinin gerçek karşılığını istemek, kendi yeteneklerine sahip çıkmak sana güç veriyor. Değerini bildiğinde, çevrendekiler de sana o değeri veriyor.

Maddi konularda kalıcı kazanç öne çıkıyor. Anlık fırsatlar yerine sağlam ve düzenli bir gelir kaynağına yönelmen bugün doğru olacak. Kendi becerinle kazandığın para, başkasından gelecek her destekten daha değerli. Öz değerini yükselttiğinde, kazancının da arttığını göreceksin.

Aşk hayatında öz saygı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, kendine değer verdiğinde ilişkinde de hak ettiğin saygıyı gördüğünü fark ediyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana değerini hissettiren, seni olduğun gibi takdir eden biri arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…