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Oğlak Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 26 Temmuz Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün ev ve aile alanında geri hareketine başlıyor ve ailevi bir konuyu yeniden açıyor. İş hayatında ev bağlantılı bir düzen ya da aileyle yürüttüğün bir iş bugün tekrar gündemine girebilir. Ay'ın senin burcuna geçişi sana bu konuyu yönetme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, omuzlarındaki yükü ağırlaştırabilir. Bugün her şeyi tek başına taşımak yerine sorumluluğu paylaştırmalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir gider yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte ertelediğin bir tamirat ya da aileye yaptığın bir destek bugün tekrar gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu harcamayı planlı yapmanı istiyor. Acil olmayanı ertelemelisin.

Aşk hayatında geçmişin bugünkü seçimlerine nasıl yansıdığını görüyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, sevgiyi gösterme biçimini ailenden öğrendiğini ya da farkında olmadan onların hatalarını tekrarladığını fark edebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni sana bu farkındalığı partnerinle paylaşma imkânı veriyor ve nereden geldiğini anladığında nasıl değişeceğini de buluyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen, ailenin ilişki konusundaki beklentileri bugün aklını meşgul ediyor; ancak kiminle mutlu olacağına karar verecek olan sensin, bu yüzden kendi isteklerinle onların beklentilerini ayırman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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