Sevgili Oğlak, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin iletişim alanını yumuşak bir enerjiyle dolduruyor. İş hayatında bugün sözlerini sertlikle değil, şefkatle seçtiğinde çevrenle daha iyi anlaşıyorsun. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi bir konuşma ya da öğrenme konusunda farkındalık getiriyor. Balık Ay’ının sezgisel enerjisi, satır aralarını okumanı ve karşındakinin gerçekten ne demek istediğini anlamanı sağlıyor. Bugün az konuşup çok dinlediğinde daha çok kazanıyorsun.

Maddi konularda yakın çevreden gelen sezgisel bir imkân gündeme gelebilir. Bir tanıdık aracılığıyla gelen bir iş bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle sözlü bir anlaşmada belirsizlik olabilir, bu yüzden her şeyi netleştirmelisin. Duyduğun her söze hemen güvenmemelisin.

Aşk hayatında yumuşak bir iletişim öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine duygularını her zamankinden daha açık ve şefkatli bir dille ifade etmek bugün aranızı yakınlaştırıyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, seninle derin ve içten konuşabilen biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…