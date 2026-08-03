Sevgili Oğlak, Ay bugün ev ve aile alanında ilerliyor ve zihnini özel hayatına çeviriyor. İş hayatında tempon biraz düşüyor, çünkü evle ilgili bir konu aklını meşgul ediyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise günlük iş düzeninle gizli bir yükün arasında gerginlik yaratıyor. Bugün her şeyi tek başına taşımak yerine bir işi devretmelisin.

Maddi konularda eve yönelik bir gider gündemine gelebilir. Ertelediğin bir tamirat ya da bir ödeme bugün karşına çıkıyor. Acil olmayanı bir sonraki haftaya bırakman bütçeni koruyacak.

Aşk hayatında yuva ihtiyacın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam bugün ikinize de iyi gelecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana huzur veren, hayatı yerli yerinde olan biri bugün ilgini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…