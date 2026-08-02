Sevgili Oğlak, bugün Chiron doğrudan senin aşk ve kendini ifade etme alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden bu gün senin için özellikle anlamlı. İlişkin varsa, duygularını göstermek yerine onları eylemle ifade etmeyi tercih ediyor, “zaten davranışlarımdan bellidir” diye düşünüyor olabilirsin. Ama bugün sözlerle söylemenin de bir karşılığı var; “seni seviyorum” demek, onu görmezden gelmeyecek kadar açık bir cümle.

Bekarsan, duygularını göstermenin seni kırılgan bırakacağı korkusuyla mesafeli kalıyor olabilirsin. Oysa mesafe seni korumuyor, sadece yalnız bırakıyor. Bugün birine küçük bir ilgi göstermeyi, “hoşlandım” demeyi deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…