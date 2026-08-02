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Oğlak Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ağustos Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Chiron senin aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar bir fikrin ya da bir duygun küçümsendi, ve o günden beri kendini ifade etmekten çekiniyorsun. Sesin duyulmaya değer, fikirlerin paylaşılmaya değer. İş hayatında bugün bir fikrini saklamak yerine dile getir; belki de tam kabul göreceği gün bugün.

Maddi konularda kendine bir şey aldığın için eleştirildiğin eski bir an bugün aklına gelebilir. Kendine iyi bakmak bir israf değil, bir haktır. Bugün kendine küçük bir güzellik yapmak, o eski suçluluğu yumuşatacak.

Aşk hayatında kendini göstermeye izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, “duygularımı göstermekte zorlanıyorum ama seni gerçekten seviyorum” demek, sandığından çok daha derin bir yakınlık yaratacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, geçmişte duygularını sakladığın için yalnız kalmayı seçtiğini fark et; bu sefer kalbini biraz açık bırakmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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