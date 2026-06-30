Sevgili Oğlak, bu Temmuz ayında finansal endişelerin getirdiği fiziksel stres seviyende önemli farklılıklar yaşayacaksın. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle bedeninin maddi güvence arayışından yorulduğunu ve kendi değerine odaklanmaya ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda özgürleşip sana öz güven tazeletme gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan yatırım planları ve bütçe hesaplamaları, boyun ve boğaz bölgelerini doğrudan yoracak. Günlük temponun rakamsal ağırlığı nedeniyle, bu ay doğada vakit geçirmeye ve ses tellerini dinlendirmeye her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…